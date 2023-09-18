Певица Адель назвала баскетбольного агента Рича Пола своим мужем во время концерта в Лас-Вегасе. Фанаты сразу решили, что это была не случайность. Они предположили, что Адель и Пол тайно поженились.

На видео попал момент, когда женщина в зале предлагает звезде выйти за нее замуж. В ответ Адель говорит, что это невозможно, ведь она гетеросексуальна, и ее муж сегодня в зале. Поклонница настаивала, что можно попробовать, однако, реакция знаменитости была однозначной.

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– Нет, я не хочу пробовать. Я с Ричем. Это безумие, оставь меня в покое, — то ли раздраженно, то ли с юмором ответила Адель.

Отношения обладательницы Грэмми и успешного спортивного агента длятся уже два года. Они открыто вместе вышли в свет на игру НБА в июле 2021. Около года на безымянном пальце левой руки поп-звезды сверкает кольцо с бриллиантом в форме груши. Впрочем, раньше Адель говорила, что это не обручальное кольцо, ей просто нравятся красивые украшения.

Познакомилась пара на танцполе на праздновании дня рождения общего друга. Адель отмечала, что Рич Пол веселый, остроумный и очень умный. В одном из недавних интервью исполнительница обмолвилась, что хотела бы еще одного ребенка.

От брака с Саймоном Конеки Адель имеет 10-летнего сына Анджело. Бизнесмен и артистка были вместе три года.