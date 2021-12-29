Украинский исполнитель Melovin признался, что первый секс у него был с парнем. У звезды не было интимной близости с девочками.

В интервью программе Dorotye певец рассказал, что первые серьезные отношения с парнем, которые длились шесть лет, он скрывал от родителей.

– Они не знали и даже не подозревали. Они думали, что это нормально. Ну просто человек у меня был постоянно дома. Прям как вот моя кровь, прям моя самая родная душа. И, конечно, и папа, и мама знали этого человека. Они дружили между собой родителями. Но они узнали о том, что мы были вместе, как раз в январе, когда мы разошлись, – поделился артист.

Несмотря на то, что у Melovin не было серьезных отношений с девушками, он не считает себя геем. Певец понял, что испытывает симпатию к девушкам еще в школе.

— Это был момент, когда я сидел в кинотеатре с девочкой, мы держались за ручки, целовались, и все прямо ми-ми-ми. И потом там прошла неделя, я увидел какого-то парня и такой думаю: Пфух, конечно, хорош. То есть я не разделяю. И говорить, что Melovin – гей, это очень глупо, – добавил артист.

Напомним, что летом 2021 года на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.

Во время своего выступления он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял вверх флаг ЛГБТ-сообщества, и таким образом заявил о своей бисексуальности.

Позже Melovin признался, что осознал свою ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.