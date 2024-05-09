Сан-Марино на Евровидении 2024 в Мальме представляет группа Megara с песней 11:11. Коллектив выступил во втором полуфинале 9 мая.

Что известно о представителях Сан-Марино и о чем они будут петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такие Megara: биография

Megara — это испанская группа, которая была создана в Мадриде в 2015 году. В состав коллектива входят: Кензи Луветт, Витти Крокутта, Тио Робер Буэно и Рафаэли Таче.

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В 2015 году группа выпустила свой дебютный мини-альбом Muérase quien pueda. Через год они презентовали первый студийный альбом Siete. Популярность Megara начала расти после релиза второй студийной работы, которая получила название Aquí estamos todos locos (2018 год).

В 2023 году участники группы участвовали в национальном отборе Испании на Евровидение с песней Arcadia. В финале они заняли четвертое место.

В 2024 году коллектив решил попробовать свои силы в нацотборе Сан-Марино на международный песенный конкурс. Чтобы соответствовать правилам сан-маринского отбора, последний припев песни 11:11 был переведен на итальянский язык.

Свой музыкальный стиль участники Megara называют как Рок Фуксия, то есть сочетание различных электронных, танцевальных и рок жанров. По словам артистов, они ввели этот термин из-за пренебрежения к одному конкретному жанру.

— Мы не видели себя ни в одном жанре… Наш стиль охватывает несколько жанров. Нам нравится поп или рок, и мы выражаем свои вкусы в наших песнях. И это сочетание всего этого, — объяснил гитарист Тио Робер Буэно в одном из интервью.

Перевод песни Megara — 11:11

У меня разбито сердце,

Но это как-то иронично,

Совсем не романтично.

Мы оба ранены.

Я знаю, это звучит трагично,

Но это не так.

Ты можешь перестать тратить свое время

На всякие попытки,

На попытки выпить мою кровь?

Я знаю, что здесь уже ничего не поделаешь.

Но ты вообще кто такой?

Пожалуйста, уведите его отсюда!

Ты сможешь скакать

Всю ночь напролет!

Подойди и назови мне причину

Заставить эти голоса

Заговорить по-другому.

Ты знаешь, что одни из них лгут,

А другие — нет.

Мне пох*й

Если ты меня не любишь,

Другие будут любить меня!

Ты хочешь быть свирепым волком,

Но ты лишь жалкий мелкий бес.

Ты думаешь, что можешь сломить меня.

Мы зажгли Бенидорм.

Ты говоришь, что это нелогично,

Что это даже чудо.

А это просто рок-н-ролл!

Ты сможешь скакать

Всю ночь напролет!

Подойди и назови мне причину

Заставить эти голоса

Заговорить по-другому.

Ты знаешь, что одни из них лгут,

А другие — нет.

Дай мне знак.

Я всегда хочу большего.

Я не сделаю ни шагу назад,

Если буду там, где ты.

Мы любим веселиться,

Но мы любим рок.

Ты сможешь скакать

Всю ночь напролет!

Подойди и назови мне причину

Заставить эти голоса

Заговорить по-другому.

Ты знаешь, что одни из них лгут,

А другие — нет.

Мне пох*й

Если ты меня не любишь,

Другие будут любить меня!

Megara — 11:11: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Megara