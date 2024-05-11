Норвегию на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет рок-группа Gåte. Музыканты исполнили песню Ulveham в финале 11 мая.

Что известно о представителях Норвегии Gåte и о чем они будут петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.

Кто такие Gåte: биография

Группа из Тренделага, играющая прогрессивный фолк-рок, совершила свой прорыв в начале 2000-х годов. Gåte быстро стали чем-то вроде национального достояния Норвегии.

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Уникальное сочетание традиционной норвежской народной музыки с металлом и электроникой вывело их из репетиционного подвала на крупнейшие мировые сцены.

Gåte организовал Свейнунг Сундли (скрипка, клавишные) в 2000 году вместе с младшей сестрой Гуннхильдой Сундли (вокал). К ним присоединились Гьермунд Ландр (бас, бэк-вокал), Мартин Лангли (барабаны) и Магнус Бермарк (гитара, клавишные). В 2004 году на смену Лангли пришел Кеннет Капстад.

Группа успела продать более 100 тыс. копий своих альбомов, подняться на вершину чарта VG-list и получить награду Spellemann Award 2002 года как лучший новичок. Затем коллектив взял перерыв на 12 лет, чтобы громко вернуться в 2017-м. С тех пор Gåte дают концерты и выпускают новую музыку, которую тепло принимает публика.

В своем творчестве Gåte вдохновляются не только норвежскими народными мелодиями, но и стихами норвежской поэтессы Астрид Крог Гальсе. Некоторые композиции группы написаны и исполнены на диалектах нюнорск, хьогнорск, трьондешк.

Перевод песни Gåte — Ulveham

Человек-волк

Я была очень красивой и красивой девушкой.

Со злой мачехой. Моя мать умерла.

Она превратила меня в меч и иглу

и отправила в королевское поместье.

Гнев мачехи рос.

Когда все хорошие люди любили меня больше всех.

Она дала мне шкуру серого волка

и отправила меня в лес одну.

И я никогда не стану цельной и доброй.

пока не выпью крови своего брата.

Gåte — Ulveham: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Gåte