Жена принца Гарри Меган Маркл разочарована тем, что ее муж хочет в Великобританию, чтобы вернуть старую жизнь, утверждает эксперт по вопросам индустрии развлечений Марк Бордман. По мнению эксперта, супруги спорят из-за того, что герцог Сассекский стремится ездить в Лондон, чтобы видеться с давними друзьями.

— Во время визитов в Лондон он обычно останавливается в отелях и избегает публичных выступлений. Несомненно, принц Гарри тоскует по своим старым друзьям, — считает Бордман.

Эксперт утверждает, что Меган хочет, чтобы Гарри оставил эту главу позади и всегда был рядом, чтобы поддерживать ее и воспитывать детей.

— Меган разочарована тем, что Гарри хочет вернуться к своей старой жизни, — резюмировал собеседник.

Марк Бордман предположил, что возвращение принца Гарри к образу парня, любящего вечеринки, привлечет нежелательное внимание СМИ, хотя и признает, что герцогу Сассекскому не хватает общения с друзьями детства.

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— Он точно хотел бы иметь постоянное место для остановки в Лондоне и желательно на территории Виндзорского или Букингемского дворцов. Однако это исключено — убежден эксперт.

Ранее инсайдер, приближенный к монаршим кругам, сообщал, что король Чарльз III стремится восстановить отношения с принцем Гарри. По словам источника, это желание продиктовано не только личными, но и стратегическими причинами.