Группа Бумбокс растрогала архивными снимками последнего концерта в Драмтеатре Мариуполя

Украинская группа Бумбокс поделилась трогательным воспоминанием накануне годовщины полномасштабного вторжения. Речь идет о концерте в Драмтеатре Мариуполя, который состоялся 22 февраля 2022 года.

— Год назад, 22 февраля 2022, Бумбокс играли в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который прошел в этом месте. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре Мариуполя. Борьба продолжается, — заявили артисты.

На снимках можно видеть моменты концерта — мероприятие было в самом разгаре. Показали сцену, слушателей, а также артистов, в том числе и Хлывнюка, который через несколько дней взял в руки автомат и пошел защищать страну.

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Тогда никто не догадывался, что спустя несколько недель жители Мариуполя будут прятаться в этой локации от российских оккупантов.

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Фанаты артистов отреагировала на фото с “прошлой жизни”:

Страшно осознавать, что многих этих людей в зале, возможно, уже нет в живых.

Дай Бог еще сыграть вам в украинском Мариуполе!

Ждем вас в Мариуполе. И себя там тоже ждем.

Уже 16 марта на Драмтеатр сбросили сверхмощную бомбу. Оккупанты знали, что в нем прячутся цивильные люди, в том числе женщины, дети и старики. Перед театром большими буквами на земле была нарисована надпись Дети, но это не остановило убийц из РФ.