Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась впечатлениями от концерта российской группы Мумий Тролль. Артистка призналась, что не обошлось без происшествий и инцидента с пьяной фанаткой.

Концерт Мумий Тролля прошел 8 сентября под Киевом. Леся Никитюк не смогла пропустить такое событие и отправилась на выступление со своими друзьями, однако ей подпортила настроение одна из зрительниц.

— Илюша (солист Мумий Тролль, — Ред.) прекрасный мужчина. Сегодня он зажег. Не обошлось без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала: пошла вон отсюда, тварь. Но я не обиделась, толкнула ее в ответ и ушла, — сказала телеведущая.

Никитюк подчеркнула, что на таких мероприятиях — это обычная практика.

— Честно говоря, это нормальная практика. Всегда найдется человек, которая опозорит свою семью, себя, концерт, страну и не только. Я не обижаюсь, но спина немного болит, — отметила Леся.

Ранее Леся Никитюк поделилась серией откровенных снимков. Телеведущая опубликовала черно-белые фото, на которых предстала на фоне Атлантического океана в купальнике.

Поклонники артистки пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, отметив, что у Леси прекрасная фигура.