Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась подробностями о своем детстве и отношении к еде в юном возрасте. Это начало серии публикаций, которую звезда посвятит пище в ее жизни.

Alyona Alyona рассказала о месте еды в ее жизни

Так, артистка призналась, что родилась обычной девочкой, но изменения в весе произошли в возрасте чуть больше года на фоне длительного лечения от диареи. Alyona Alyona заявила, что уже в 3 года шла в садик с животиком.

— Сколько себя помню, я всегда имела хороший аппетит. В садике просила добавки, пила за других томатный сок. С семьей ела только по вечерам, когда все приходили с работы — это самый большой прием пищи за день. Он был сельским — жареный картофель на смальце, хлеб из пекарни, салат с пахучим маслом… Некоторые продукты с детства и сейчас для меня — это вкус, спокойствие, счастье, — продолжила музыкант.

Певица заявила, что у нее не было дефицита еды в доме, а в 5-6 лет она съела 0,5 л грушевого варенья, после чего у нее остановился желудок. Правда, после этого от варенья звезда не отказалась. А вот в гостях Alyona Alyona всегда говорила, что голодная, даже если перед этим ела дома.

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— К маме прямо приходили и спрашивали, кормит ли она меня вообще. Ей было стыдно, как и мне, — заявила артистка.

Ранее Alyona Alyona рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда призналась, что результаты анализов оказались не очень хорошими. Проблемы она будет решать правильным питанием и медикаментозным лечением.