Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала о работе приюта и чем занимается сейчас.

В эксклюзивном интервью Вікна-новини Леся сказала, что ее приют для переселенцев начал работать с 8 марта. Сейчас он уже закрылся, однако за время работы они приютили почти 3 тыс. человек, около 320 детей и 84 животных.

Ведущая призналась, что часть денег выделила из свого личного бюджета, поскольку воспитана так, что должна помогать людям. Не обошлось и без помощи со стороны — кто-то привозил мясо, кто-то картошку, детское питание и многое другое.

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— Это магия, это энергия, это наш боевой дух! Наша украинская просто непревзойденная генетика, — отметила Никитюк.

Леся говорит, несмотря на то, что приют закрылся, поскольку поток людей уже не такой, как был изначально, сейчас она занимается рассылкой продуктовых наборов.

Артистка отмечает, ей нравится заниматься волонтерской деятельностью, поскольку другого пути сейчас она не видит и не представляет.

— Я всегда жила по совести. Возможно, в своих каких-то разговорах не всегда руководствуюсь терминами, доводами, словами, но я всегда жила по ощущению: что можно делать, а что нет. Если я спокойно сплю, значит, я все делаю правильно. Если у меня уходит сон, я не сплю, значит я что-то делаю неправильно. Так было до войны, так и сейчас. В этом я не изменилась, — отметила ведущая.

Также Леся добавила, что всегда вела положительный образ жизни и уже не раз говорила, что юмор спасает от всяких депрессий, однако сейчас ей не хочется шутить. В одном ведущая уверена точно — украинцы непобедимы.