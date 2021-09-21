Умер американский журналист Ричард Бакли, который был супругом дизайнера Тома Форда. Ему было 72 года.

Смерть фэшн-журналиста наступила по естественным причинам после продолжительной болезни в воскресенье, 19 сентября.

— С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего 72-летнего любимого мужа Ричарда Бакли. Он мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находился Том и их сын Джек, — говорится в заявлении представителей Форда.

Бакли и Том были вместе на протяжении 35 лет. Супруги познакомились в 1986 году в Нью-Йорке на показе мод. Тогда Ричарду было 38 лет, а Форду — 35.

В 2014 году пара связала себя узами брака. В 2012 году суррогатная мать родила им сына, которого они назвали Александр Джон Джек Бакли Форд.

Стоит отметить, что супруги вместе прошли немало испытаний, главным из которых была онкология Баркли — рак горла.

Карьера Ричарда Бакли в качестве модного журналиста, началась в New York Magazine в 1979 году. После он работал в Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella и Vogue Hommes International.

В 1999 году его назначили главным редактором Vogue Hommes International.