Писательница Лина Костенко и генерал Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева. Так, решение приняли в Киевсовете, а городской голова Виталий Кличко вручил награды двум выдающимся украинцам.

Лина Костенко и Валерий Залужный получили звание Почетный гражданин Киева

Вручение отличий состоялось дома у Лины Васильевны. В гости к ней пришли Виталий Кличко и Валерий Залужный. По словам мэра Киева, принятое решение является способом выразить свое уважение и почтение людям, которые являются моральными авторитетами для всех украинцев и киевлян в частности.

— Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости. Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, — отметил Виталий Кличко.

Такое же звание имеет лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, певица Джамала, поэт Юрий Рыбчинский и актриса Ада Роговцева.