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Ліну Костенко та Валерія Залужного вшанували новим званням

8 Травня 2024, 17:06
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Кличко, Костенко, Залужний

Письменниця Ліна Костенко та генерал Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва. Так рішення ухвалили в Київраді, а міський голова Віталій Кличко вручив відзнаки двом видатним українцям.

Ліна Костенко та Валерій Залужний отримали звання Почесний громадянин Києва

Вручення відзнак відбулося вдома у Ліни Василівни. В гості до неї завітали Віталій Кличко та Валерій Залужний. За словами мера Києва, ухвалене рішення є способом висловити свою шану та повагу людям, що є моральними авторитетами для всіх українців та киян зокрема.

– Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості. Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, – зазначив Віталій Кличко.

Таке ж звання має лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, співачка Джамала, поет Юрій Рибчинський та акторка Ада Роговцева.

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Віталій Кличко Валерій Залужний Ліна Костенко
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