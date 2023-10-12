Пластический хирург из Нью-Йорка рассказал о многочисленных операциях Мадонны, которые отображались на ее лице. Как оказалось, звезда с помощью хирургического вмешательства меняла свой внешний вид не менее 12 раз.

Известно, что Мадонна лишь недавно призналась, что ложилась под нож, но так и не раскрыла, какие именно процедуры ей делали.

Сертифицированный хирург Барри Вайнтрауб изучил снимки певицы до и после, и заявил, что это ей стоило шестизначные суммы.

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Больше всего во внешнем виде Мадонны изменились щеки — появились скулы, а верхняя часть стала более надутой. Барри считает, что это из-за инъекций дермальных филлеров, которые вводятся под кожу.

Также певице была сделана подтяжка бровей и подтяжка кожи. Вайнтрауб отметил, что сейчас ее брови выше, чем в 1986 году.

Он также добавил, что работа проводилась и над веками — убирались морщины для более молодого вида.

Напомним, что в средине лета Мадонна попала в реанимацию. Тогда певице пришлось перенести свой тур, а ее менеджер заявил, что это бактериальное заболевание. Впрочем, фанаты предположили, что здоровье подкосили именно пластические операции.