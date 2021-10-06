Российская певица Анжелика Варум не ездит в Крым уже много лет, чтобы иметь возможность посещать родных во Львове. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу А поговорить?

На Западной Украине певица не была уже около шести лет. Последняя поездка не состоялась из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году.

– Я могу ездить в Украину. У меня есть возможность попасть в Крым только через территорию Украины. На самолете, как все, лететь не собираюсь, чтобы не попасть в черный список, потому что тогда не смогу приехать во Львов, – говорит Анделика Варум.

Во Львове у певицы живут родные, в частности ей нужно навещать 96-летнюю сестру бабушки.

– Там могилы, за которыми ухаживаю только я, оставляю деньги, чтобы за ними ухаживали, – говорит Анжелика Варум.

Ситуацию, сложившуюся между Украиной и Россией с 2014 года, называет безумием и уверяет, что от нее никто не может требовать определиться с позицией по этому поводу.

– У меня не может быть никакой позиции. Я не сумасшедшая. Я за человечество, за их мирную жизнь. Мое мнение такое же, как у большинства трезвомыслящих людей на планете независимо от географии и национальности. Когда люди собираются группками, в этом есть что-то нездоровое. Читайте Шопенгауэра, – посоветовала она.

На вопрос ведущей, считает ли она украинцев и русских одним народом, ответила, что они очень похожи и родные.

– У меня есть украинские, еврейские, польские, белорусские корни. Чего только не намешано. Возможно, поэтому это вызывает такое сопротивление у меня, – предполагает Анжелика Варум.

Гражданам, прибывающим на территорию оккупированного Крыма не через украинские пункты пропуска, Госпогранслужба запрещает посещать Украину.

Российская певица Анжелика Варум (настоящее имя – Мария, – Ред.) родилась во Львове в 1969 году.

В Москву переехала в 1987 году после окончания школы, где и начала строить карьеру.

Источник: А поговорить?

Фото: Анжелика Варум