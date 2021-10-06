Російська співачка Анжеліка Варум не їздить до Криму вже багато років, щоб мати змогу відвідувати рідних у Львові. Про це вона розповіла в інтерв’ю Youtube-каналу А поговорить?

На Західній Україні співачка не була вже близько шести років. Остання поїздка, зокрема, не відбулась через пандемію коронавірусу, яка почалась у 2020 році.

– Я можу їздити до України. У мене є можливість потрапити до Криму тільки через територію України. На літаку, як всі, летіти не збираюсь, щоб не потрапити до чорного списку, бо тоді не зможу приїхати до Львова, – говорить Анжеліка Варум.

У Львові у співачки живуть рідні, зокрема потрібно навідувати 96-річну сестру бабусі.

– Там могили, за якими доглядаю лише я, залишаю гроші, щоб за ними доглядали, – говорить Анжеліка Варум.

Ситуацію, що склалася між Україною та Росією із 2014 року, називає божевільнею і запевняє, що від неї ніхто не може вимагати визначитись із позицією щодо цього.

– У мене не може бути жодної позиції. Я не божевільна. Я за людство, за їхнє мирне життя. Моя думка така ж, як у більшості тверезо мислячих людей на планеті незалежно від географії та національності. Коли люди збираються групками, у цьому є щось нездорове. Читайте Шопенгауера, – порадила вона.

На запитання ведучої, чи вважає вона українців та росіян одним народом, відповіла, що вони дуже схожі та рідні.

– У мене є українське, єврейське, польське, білоруське коріння. Чого тільки не намішано. Можливо, тому це викликає такий спротив у мене, – припускає Анжеліка Варум.

Громадянам, які прибувають на територію окупованого Криму не через українські пункти пропуску, Держприкордонслужба забороняє відвідувати Україну.

Російська співачка Анжеліка Варум (справжнє ім’я – Марія, – Ред.) народилася у Львові в 1969 році.

До Москви переїхала в 1987 році після закінчення школи, де й почала будувати кар’єру.

Джерело: А поговорить?

Фото: Анжеліка Варум