Телеведущая Нового канала Леся Никитюк пригласила российского певца Сергея Лазарева в Киев после того как он переосмыслил полномасштабную войну в Украине.

Недавно Лазарев опубликовал пост в Instagram, в котором назвал украинцев нацистами, и что “ВСУ сами бьют по живому — школам, больницам, домам”. Также он добавил, что якобы помог девочке Насте, которая была тяжело ранена.

Стоит отметить, в начале войны исполнитель высказал свою антивоенную позицию, однако, видимо, ради карьеры забрал свои слова обратно.

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Никитюк не выдержала и пригласила артиста в столицу Украины.

— Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев с Донецкой области другое говорят. Может, встретимся, обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? — написала Леся.

Также телеведущая показала сообщение от жительницы Донецкой области, которую шокировало то, что написал Лазарев.