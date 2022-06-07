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Будем искать нацистов вместе: Никитюк пригасила Лазарева в Киев

7 июня 2022, 12:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Будем искать нацистов вместе: Никитюк пригасила Лазарева в Киев
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк пригласила российского певца Сергея Лазарева в Киев после того как он переосмыслил полномасштабную войну в Украине.

Недавно Лазарев опубликовал пост в Instagram, в котором назвал украинцев нацистами, и что “ВСУ сами бьют по живому — школам, больницам, домам”. Также он добавил, что якобы помог девочке Насте, которая была тяжело ранена.

Стоит отметить, в начале войны исполнитель высказал свою антивоенную позицию, однако, видимо, ради карьеры забрал свои слова обратно.

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Никитюк не выдержала и пригласила артиста в столицу Украины.

— Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев  с Донецкой области другое говорят. Может, встретимся, обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? — написала Леся.

Также телеведущая показала сообщение от жительницы Донецкой области, которую шокировало то, что написал Лазарев.

— Леся, я не могу это читать. Как так можно. Я с Мариуполя и это страх. Россия убила мой город, мою жизнь. Как он может так писать, — говорится в сообщении.

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Теги
Леся Нікітюк, Сергій Лазарєв
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