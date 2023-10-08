Нередко звездные скандалы выходят за рамки мирного урегулирования и перерастают в разбирательства в суде. Когда не получается договориться между собой, выбирают путь следования букве закона.

В День юриста 2023 Факты ICTV решили вспомнить самые громкие звездные суды. Кто из знаменитостей судился с экс-женой своего возлюбленного и за что певица Леди Гага должна была заплатить $500 тыс. — читайте далее.

Леди Гага

Зимой 2021 года у Леди Гаги похитили собак во время их выгула ассистентом Раяном Фишером. Артистка пообещала вознаграждение тому, кто вернет ей любимцев, и спустя время это сделала некая Дженнифер.

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Суму Гага пообещала не маленькую — $500 тыс., и могла бы ее заплатить Дженнифер, пока не выяснилось, что девушка — соучастница похищения. Ее засудили до двух лет условного, несмотря на это — позов против певицы она подала.

По итогу был суд, который решил, что Леди Гага никому ничего не должна.

Екатерина Репяхова

Нынешняя супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова судилась с его бывшей женой Ларисой Созаевой. Она обвинила женщину в организации атаки ботов в соцсетях из-за чего якобы начала терять рекламодателей и доход.

Тогда Репяхова заявила, что ее блогерскую деятельность хотят уничтожить, и сразу намекнула, что причастна к этому экс-супруга исполнителя. Созаева молчать не стала, и назвала блогера “хладнокровной тварью”.

Конфликт дошел до суда, который Екатерина по итогу выиграла. Созаева должна была ей компенсацию в размере 8 тыс. грн.

Эмбер Херд и Джонни Депп

О судовых делах этих двоих уже можно писать книгу. Эмбер и Джонни развелись в 2017 году, уже на следующий год актриса заявила, что была жертвой домашнего насилия.

Такие громкие слова быстро начали рушить карьеру Деппа, а потому он подал на эск-супругу в суд, требовав $50 млн за клевету. Эмбер подала встречный позов на $100 млн.

Шесть недель эск-супруги провели в суде. По итогу заяви Херд признали неправдивыми. Депп отсудил $15 млн и свою честь.

Антитела

У группы Антитела судовое дело необычное — они защищали права на свое творчество. На музыкантов несколько раз подавал в суд некий Сергей Лапковский. Причина — коллектив использует в своих песнях запатентованные им ноты, тональность и темп.

Три года назад мужчина хотел от Антител 1 млн грн, тогда его атаки удалось отбить. Но уже во время полномасштабной войны, когда группа была на передовой, он вновь подал на них в суд, требуя почти 2 млн грн.

Антитела подали встречный позов.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Когда-то одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса также была вынуждена судиться. Причин было несколько, но одна из них — продажа виноградников.

Так, актер обвинил экс-супругу в том, что она тайно и незаконно продала свою долю виноградников во Франции. Хотя еще при покупке их был уговор — что никто не сможет этого сделать без согласия другого.

Сперва Джоли суд по этому вопросу выиграла, но Брэд не стал сдаваться и подал позов вновь. По итогу справедливость восторжествовала на стороне актера и он получил полный контроль над поместьем во Франции. За это он должен выплатить Анджелине компенсацию в $250 млн.