Нерідко зіркові скандали виходять за рамки мирного врегулювання і переростають у розгляди в суді. Коли не виходить домовитися між собою, обирають шлях слідування букві закону.

У День юриста 2023 Факти ICTV вирішили згадати найгучніші зіркові суди. Хто зі знаменитостей позивався до ексдружини свого коханого і за що співачка Леді Гага мала заплатити $500 тис. – читайте далі.

Леді Гага

Узимку 2021 року в Леді Гаги викрали собак під час їхнього вигулу асистентом Раяном Фішером. Артистка пообіцяла винагороду тому, хто поверне їй улюбленців, і згодом це зробила якась Дженніфер.

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Суму Гага пообіцяла не маленьку – $500 тис., і могла б її заплатити Дженніфер, поки не з’ясувалося, що дівчина – співучасниця викрадення. Її засудили до двох років умовного, незважаючи на це – позов проти співачки вона подала.

За підсумком був суд, який вирішив, що Леді Гага нікому нічого не винна.

Катерина Реп’яхова

Нинішня дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова судилася з його колишньою дружиною Ларисою Созаєвою. Вона звинуватила жінку в організації атаки ботів у соцмережах через що нібито почала втрачати рекламодавців і дохід.

Тоді Реп’яхова заявила, що її блогерську діяльність хочуть знищити, і відразу натякнула, що причетна до цього екс-дружина виконавця. Созаєва мовчати не стала, і назвала блогерку “холоднокровною тварюкою”.

Конфлікт дійшов до суду, який Катерина за підсумком виграла. Созаєва повинна була їй компенсацію в розмірі 8 тис. грн.

Ембер Герд і Джонні Депп

Про судові справи цих двох уже можна писати книгу. Ембер і Джонні розлучилися в 2017 році, вже наступного року акторка заявила, що була жертвою домашнього насильства.

Такі гучні слова швидко почали руйнувати кар’єру Деппа, а тому він подав на ескдружину до суду, вимагаючи $50 млн за наклеп. Ембер подала зустрічний позов на $100 млн.

Шість тижнів ескподружжя провело в суді. За підсумком заяви Герд визнали неправдивими. Депп відсудив $15 млн і свою честь.

Антитіла

У гурту Антитіла судова справа незвичайна – вони захищали права на свою творчість. На музикантів кілька разів подавав до суду якийсь Сергій Лапковський. Причина – колектив використовує у своїх піснях запатентовані ним ноти, тональність і темп.

Три роки тому чоловік хотів від Антитіл 1 млн грн, тоді його атаки вдалося відбити. Але вже під час повномасштабної війни, коли гурт був на передовій, він знову подав на колектив до суду, вимагаючи майже 2 млн грн.

Антитіла подали зустрічний позов.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Колись одна з найкрасивіших пар світового шоу-бізнесу також була змушена судитися. Причин було кілька, але одна з них – продаж виноградників.

Так, актор звинуватив ексдружину в тому, що вона таємно і незаконно продала свою частку виноградників у Франції. Хоча ще під час купівлі їх була домовленість – що ніхто не зможе цього зробити без згоди іншого.

Спершу Джолі суд з цього питання виграла, але Бред не став здаватися і подав позов знову. За підсумком справедливість восторжествувала на боці актора і він отримав повний контроль над маєтком у Франції. За це він повинен виплатити Анджеліні компенсацію в $250 млн.