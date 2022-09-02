Телеведущий Андрей Бедняков во второй раз станет папой. Жена актера, актриса Анастасия Короткая беременна.

Радостной новостью поделилась супруга ведущего, опубликовав снимок в Instagram. На фото Настя предстала с округлившимся животиком.

— Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев, — шутливо написала Короткая.

Андрей отреагировал на шутку жены, написав — Вот, блин, оставил на полгода.

Поклонники и коллеги пары поспешили поздравить возлюбленных, отметив важность рождения новых украинцев.

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Лучшее событие в семье.

Поздравляю! Украинцам нужно возрождаться.

Вау, как круто. Крепкого здоровья вам и пузожителю.

Поздравляю, пусть ребеночек родится уже в мирной Украине.

Какое счастье, поздравляем! — пишут пользователи сети.

Отметим, у супругов уже есть дочь Ксения, которая родилась 20 сентября 2015 года.

Фото: Анастасия Короткая