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Сюрприз будет через несколько месяцев: жена Андрея Беднякова беременна

2 сентября 2022, 13:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сюрприз будет через несколько месяцев: жена Андрея Беднякова беременна
Телеведущий Андрей Бедняков во второй раз станет папой. Жена актера, актриса Анастасия Короткая беременна.

Радостной новостью поделилась супруга ведущего, опубликовав снимок в Instagram. На фото Настя предстала с округлившимся животиком.

— Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев, — шутливо написала Короткая.

Андрей отреагировал на шутку жены, написав — Вот, блин, оставил на полгода.

Поклонники и коллеги пары поспешили поздравить возлюбленных, отметив важность рождения новых украинцев.

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  • Лучшее событие в семье.
  • Поздравляю! Украинцам нужно возрождаться.
  • Вау, как круто. Крепкого здоровья вам и пузожителю.
  • Поздравляю, пусть ребеночек родится уже в мирной Украине.
  • Какое счастье, поздравляем! — пишут пользователи сети.

Отметим, у супругов уже есть дочь Ксения, которая родилась 20 сентября 2015 года.

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Фото: Анастасия Короткая

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Андрей Бедняков вагітність
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