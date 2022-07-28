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Киевский процесс Лозницы покажут на Венецианском кинофестивале

29 июля 2022, 00:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Київський процес - Сергій Лозниця

На Венецианском кинофестивале в сентябре состоится премьера нового документального фильма Сергея Лозницы Киевский процесс, снятого нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр.

В основе картины – Киевский процесс, также известный как Киевский Нюрнберг, который состоялся в январе 1946 года и был одним из первых послевоенных судебных процессов, привлекших к ответственности немецких нацистов и их коллаборационистов.

Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Киевский процесс Лозницы покажут на Венецианском кинофестивале / 2 images

По делу №1679 О зверствах, совершенных фашистскими захватчиками на территории РСР перед судом предстали 15 преступников, действия которых позже были признаны Нюрнбергским процессом “преступлениями против человечества”.

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Київський процес - Сергій Лозниця

С помощью уникальных архивных кадров Лозница реконструирует ключевые моменты судебного процесса, в том числе заявления подсудимых и свидетельские показания, которые пережили Аушвиц и трагедию Бабьего Яра.

— На забытые кадры Киевского процесса я наткнулся, когда работал над архивными исследованиями для проекта Бабий Яр. Контекст. Получив доступ к этому уникальному кадру, такому же мощному, как и знаменитые пленки Эйхмана, я решил снять фильм, в котором воспроизводится весь процесс. Традиционно моя цель – погрузить зрителей в атмосферу зала суда: дать им почувствовать, что они наблюдают за процессом с места на публичной галерее.

 

Когда я начинал этот проект весной 2021 года, я даже в худшем кошмаре не мог представить, что Украина снова станет полем битвы, а невинные мирные жители снова подвергаются жестокому насилию. Только на этот раз варвары-захватчики одевают русские униформы. Мы были откинуты на 80 лет назад и, кажется, не извлекли никаких уроков из нашей новейшей истории… Я всем сердцем желаю, чтобы нам не пришлось долго ждать, пока исполнители преступлений против человечности, совершенных в Украине сегодня, будут привлечены к ответственности, — говорит Сергей Лозница.

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Венецианский кинофестиваль Сергей Лозница
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