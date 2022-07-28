На Венецианском кинофестивале в сентябре состоится премьера нового документального фильма Сергея Лозницы Киевский процесс, снятого нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр.

В основе картины – Киевский процесс, также известный как Киевский Нюрнберг, который состоялся в январе 1946 года и был одним из первых послевоенных судебных процессов, привлекших к ответственности немецких нацистов и их коллаборационистов.

Киевский процесс Лозницы покажут на Венецианском кинофестивале / 2 images

По делу №1679 О зверствах, совершенных фашистскими захватчиками на территории РСР перед судом предстали 15 преступников, действия которых позже были признаны Нюрнбергским процессом “преступлениями против человечества”.

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С помощью уникальных архивных кадров Лозница реконструирует ключевые моменты судебного процесса, в том числе заявления подсудимых и свидетельские показания, которые пережили Аушвиц и трагедию Бабьего Яра.