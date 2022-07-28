На Венеціанському кінофестивалі у вересні відбудеться прем’єра нового документального фільму Сергія Лозниці Київський процес, знятого нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр.

В основі картини – Київський процес, також відомий, як Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946 року і був одним із перших післявоєнних судових процесів, де притягли до відповідальності німецьких нацистів та їхніх колабораціоністів.

Київський процес Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі / 2 зображення

У справі №1679 Про звірства, вчинені фашистськими загарбниками на території Української РСР перед судом постали 15 злочинців, дії яких пізніше були визнані Нюрнберзьким процесом “злочинами проти людства”.

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За допомогою унікальних архівних кадрів Лозниця реконструює ключові моменти судового процесу, зокрема заяви підсудних і покази свідків, які пережили Аушвіц і трагедію Бабиного Яру.