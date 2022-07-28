Київський процес Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі

На Венеціанському кінофестивалі у вересні відбудеться прем’єра нового документального фільму Сергія Лозниці Київський процес, знятого нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр.
В основі картини – Київський процес, також відомий, як Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946 року і був одним із перших післявоєнних судових процесів, де притягли до відповідальності німецьких нацистів та їхніх колабораціоністів.
У справі №1679 Про звірства, вчинені фашистськими загарбниками на території Української РСР перед судом постали 15 злочинців, дії яких пізніше були визнані Нюрнберзьким процесом “злочинами проти людства”.
За допомогою унікальних архівних кадрів Лозниця реконструює ключові моменти судового процесу, зокрема заяви підсудних і покази свідків, які пережили Аушвіц і трагедію Бабиного Яру.
– На забуті кадри Київського процесу я натрапив, коли працював над архівними дослідженнями для проєкту Бабин Яр. Контекст. Отримавши доступ до цього унікального кадру, такого ж потужного, як і знамениті плівки Ейхмана, я вирішив зняти фільм, у якому відтворюється весь процес. Традиційно моя мета – занурити глядачів в атмосферу зали суду: дати їм відчути, ніби вони спостерігають за процесом з місця на публічній галереї.
Коли я починав цей проєкт навесні 2021 року, я навіть у найгіршому кошмарі не міг уявити, що Україна знову стане полем битви, а невинні мирні жителі знову зазнають жорстокого насильства. Тільки цього разу варвари-загарбники одягають російські однострої. Ми були відкинуті на 80 років назад і, здається, не винесли жодних уроків з нашої новітньої історії… Я всім серцем бажаю, щоб нам не довелося довго чекати, поки виконавці злочинів проти людяності, скоєних в Україні сьогодні, будуть притягнуті до відповідальності, – каже Сергій Лозниця.