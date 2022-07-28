Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Кіно та серіали

Київський процес Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі

29 Липня 2022, 00:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Київський процес - Сергій Лозниця

На Венеціанському кінофестивалі у вересні відбудеться прем’єра нового документального фільму Сергія Лозниці Київський процес, знятого нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр.

В основі картини – Київський процес, також відомий, як Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946 року і був одним із перших післявоєнних судових процесів, де притягли до відповідальності німецьких нацистів та їхніх колабораціоністів.

Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес - Сергій Лозниця
Київський процес Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі / 2 зображення

У справі №1679 Про звірства, вчинені фашистськими загарбниками на території Української РСР перед судом постали 15 злочинців, дії яких пізніше були визнані Нюрнберзьким процесом “злочинами проти людства”.

Зараз дивляться

Київський процес - Сергій Лозниця

За допомогою унікальних архівних кадрів Лозниця реконструює ключові моменти судового процесу, зокрема заяви підсудних і покази свідків, які пережили Аушвіц і трагедію Бабиного Яру.

– На забуті кадри Київського процесу я натрапив, коли працював над архівними дослідженнями для проєкту Бабин Яр. Контекст. Отримавши доступ до цього унікального кадру, такого ж потужного, як і знамениті плівки Ейхмана, я вирішив зняти фільм, у якому відтворюється весь процес. Традиційно моя мета – занурити глядачів в атмосферу зали суду: дати їм відчути, ніби вони спостерігають за процесом з місця на публічній галереї.

 

Коли я починав цей проєкт навесні 2021 року, я навіть у найгіршому кошмарі не міг уявити, що Україна знову стане полем битви, а невинні мирні жителі знову зазнають жорстокого насильства. Тільки цього разу варвари-загарбники одягають російські однострої. Ми були відкинуті на 80 років назад і, здається, не винесли жодних уроків з нашої новітньої історії… Я всім серцем бажаю, щоб нам не довелося довго чекати, поки виконавці злочинів проти людяності, скоєних в Україні сьогодні, будуть притягнуті до відповідальності, – каже Сергій Лозниця.

Читайте також:
Київський процес Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестиваліБабин Яр. Контекст Сергія Лозниці отримав спеціальний приз журі премії Золоте око Каннського кінофестивалю

Теги
Венеційський кінофестиваль Сергій Лозниця
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь