День матери 2022 в Украине будут праздновать 8 мая. Традиционно украинцы поздравляют мам во второе воскресенье мая.

День матери – самый трогательный праздник в мире, ведь образ мамы – единственный и неповторимый образ женщины, которая всегда понимает, прощает и самоотверженно любит, несмотря ни на что.

Как появился День матери

История праздника Дня матери берет начало с 1908 года, когда американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать всех матерей в память о своей умершей маме. Тогда женщина писала письма госорганам и законодательным учреждениям с предложением посвятить матерям один день в году.

Впервые День матери отпраздновали в США в 1910 году, а в 1914 Вудро Вильсон объявил национальным праздником всех матерей второе воскресенье мая. Позже в этот день начали поздравлять мам и другие страны мира.

День матери в Украине

В Украине День матери впервые праздновали в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. Через год его отмечали уже во Львове, однако в 1939 году советская власть запретила праздник.

День матери вернулся в Украину уже в 1999 году – 10 мая второй президент Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.