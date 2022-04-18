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Верю, что зло будет наказано: Цибульская показала разрушенный дом родителей в Ирпене

19 апреля 2022, 01:19
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Верю, что зло будет наказано: Цибульская показала разрушенный дом родителей в Ирпене
Источник: Ольга Цибульская

Известная украинская певица Оля Цибульская показала, как выглядит дом ее родителей в Ирпене, после того как выгнали оттуда российских оккупантов.

— Это дом моих родителей в Ирпене. Вернее, то, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли они — самые страшные, — поделилась артистка.

Она рассказала, что родителей тогда удалось увезти.

— Нам удалось вывезти их. Они живы! Это самое главное. Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам, — отметила Цибульская.

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Теги
Ирпень , Війна в Україні , Ольга Цибульская
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