Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Кван и Шайнерт победили в номинации лучшая режиссура на Оскаре

13 марта 2023, 05:14
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Все завжди і водночас

Режиссеры фильма Все везде и сразу и одновременно Дэн Кван и Дэниел Шайнерт стали лауреатами кинопремии Оскар 2023 в номинации Лучшая режиссура.

Награду им вручили актеры Идрис Эльба и Николь Кидман.

Для Квана и Шайнерта это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере за режиссуру.

Сейчас смотрят

Все везде и сразу — это история брака, драма матери и дочери, рассказ об ассимиляции иммигрантов и смене поколений, сатира на бюрократию, боевик, полный намеренно абсурдных и порой непристойных битв кунг-фу, и научно-фантастический фильм с параллельными вселенными.

Кроме Квана и Шайнерта на награду претендовали Стивен Спилберг (Фабельманы), Тодд Филд (Тар), Мартин Макдонах (Банши Инишерина) и Рубен Эстлунд (Треугольник грусти).

Читайте также:
все завжди і водночасОскар 2023: все победители кинопремии

Теги
Кінопремія Оскар Стивен Спилберг
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь