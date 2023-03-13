Кван и Шайнерт победили в номинации лучшая режиссура на Оскаре

Режиссеры фильма Все везде и сразу и одновременно Дэн Кван и Дэниел Шайнерт стали лауреатами кинопремии Оскар 2023 в номинации Лучшая режиссура.

Награду им вручили актеры Идрис Эльба и Николь Кидман.

Для Квана и Шайнерта это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере за режиссуру.

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Все везде и сразу — это история брака, драма матери и дочери, рассказ об ассимиляции иммигрантов и смене поколений, сатира на бюрократию, боевик, полный намеренно абсурдных и порой непристойных битв кунг-фу, и научно-фантастический фильм с параллельными вселенными.

Кроме Квана и Шайнерта на награду претендовали Стивен Спилберг (Фабельманы), Тодд Филд (Тар), Мартин Макдонах (Банши Инишерина) и Рубен Эстлунд (Треугольник грусти).