Кван та Шайнерт перемогли у номінації найкраща режисура на Оскарі

Режисери фільму Все завжди і водночас Ден Кван і Деніел Шайнерт стали лауреатами кінопремії Оскар 2023 у номінації Найкраща режисура.

Нагороду їм вручили актори Ідріс Ельба та Ніколь Кідман.

Для Квана та Шайнерта це перша статуетка від Американської кіноакадемії у кар’єрі за режисуру.

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Все завжди і водночас – це історія шлюбу, драма матері та дочки, розповідь про асиміляцію іммігрантів і зміну поколінь, сатира на бюрократію, бойовик, сповнений навмисно абсурдних і часом непристойних битв кунг-фу, і науково-фантастичний фільм з паралельними всесвітами.

Окрім Квана та Шайнерта на нагороду претендували Стівен Спілберг (Фабельмани), Тодд Філд (Тар), Мартін Макдонах (Банши Інішерина) та Рубен Естлунд (Трикутник смутку).