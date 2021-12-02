Куда бы ни заглянул – чье-то лицо или микрофон торчит: как в кино снимают сцены 18+

Особенное место в кинематографии занимают эротические сцены. Бывает, что на этом строятся целые картины, в частности, 50 оттенков серого, Нифоманка, После.

Однако съемки подобных сцен далеки от романтики, и тем более страсти и любви.

В комментарии Фактам ICTV актриса и продюсер Алена Лавренюк, которая сыграла главную роль в сериале Кофе с кардамоном, призналась, что постельные сцены — это самые дискомфортные съемки.

— Это нельзя назвать комфортным, потому что над тобой висит очень много людей, куда бы ты ни заглянул – чье-то лицо выглядывает или торчит микрофон. Это все дискомфортно. Самое дискомфортное, что можно снимать – это интимные сцены, — отметила Лавренюк.

Актриса знает, о чем говорит, так как в новом костюмированном сериале Кофе с кардамоном, который выйдет на СТБ 20 декабря, много довольно откровенных сцен.

Хотя в Украине подобные съемки никак не регламентируются, в отличие от других стран. Например, после ряда скандалов в кино и активности движения MeToo в Британии Профессиональная ассоциация режиссеров опубликовала правила съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино. Перечень из 96 пунктов поддержали эксперты в области кино и оргкомитет премии BAFTA. Особенно это полезно для молодых актеров, которые могут пойти на некоторые провокации со стороны режиссера, и согласиться на то, о чем впоследствии пожалеют.

Так, запрещено заставлять актеров раздеваться на пробах. Максимум это должно происходить в купальнике или в белье. Однако раздевание нужно обсудить минимум за 48 часов до проб.

Также на съемки в постельных сценах все участники должны предоставить свои письменные согласия.

Конечно, во время таких съемок актеры не раздеваются полностью. Для этого реквизиторы придумали просто уйму уловок. Например, специальное белье, тканевые или силиконовые подкладки. Также бывает, что приглашают дублеров, которые по фигуре подходят.

Из забавных примеров — съемки фильма Любовь и сигареты. Тогда режиссер Джон Тортурро посадил актрису Кейт Уинслет на гимнастический мяч, на котором она имитировала движения во время секса. Все было хорошо, но в последний момент актриса потеряла равновесие и упала на реквизитора, который ей помогал.

Однако бывают сцены, когда актеру действительно приходится раздеться.

Алена Лавренюк рассказала, что в рамках украинского кинематографа это прописывается в контрактах. Если уже на съемочной площадке режиссер хочет что-то изменить или добавить, то это происходит исключительно после согласия актера и других участников сцены.

— У нас все прописывается в контрактах. Это все обсуждается с актером, и он либо соглашается на некоторые вещи, либо не соглашается. Это все проговорено в документах, договорах, — отметила актриса и продюсер.

Продюсер и актер Алексей Гладушевский, со своей стороны, отметил, что украинскому кино необходимы некоторые законодательные инициативы, которые бы защищали актеров. В этот момент в стране основали Гильдию актеров.

К слову, Гладушевский сейчас выступает продюсером фильма Мой юный принц, в котором будет довольно много откровенных сцен.

— Мы к ним очень ответственно подходим. В частности, будем сотрудничать с актерской гильдией, которая недавно образовалась. Ее основали: юрист Влад Белоцкий и актриса Алена Курта. Вот и это очень серьезная история. Там основные акценты будут делаться на защите актеров и актрис от сексуальных домогательств, — рассказал Гладушевский.

Гильдия планирует регламентировать подготовку актера и актрисы к съемке, что должно прописываться в договорах. Также будет блок, посвященный запретам во время съемки интимных сцен.

— Потому что иногда бывает, что договорились об одном, а потом на площадке другое. Это все тяжелая работа психологов, актеров, режиссеров, продюсеров. Я очень рад, что вот появились ребята, которые как раз занялись четко этим вопросом, — отметил Алексей Гладушевский.