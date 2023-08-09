В Украине вышел в прокат уникальный фильм Гран Туризмо. Картина понравится любителям как гонок, та и видеоигр, а многих подкупит Орландо Блум, которого также показали в картине. Самое время разобраться, что это за фильм и стоит ли на него пойти.

Все, что известно о фильме Гран Туризмо — далее в материале.

Сюжет Гран Туризмо

Это американский спортивный фильм, который основан на одноименной игре Gran Turismo, завоевавшей сердца тысяч гонщиков по всему миру. Сюжет частично основан на реальных событиях и расскажет о фане игрового симулятора, который выиграл серию видеосоревнований и стал одним из самых известных профессиональных автогонщиков.

Главный герой по имени Макс Тейлор мечтает стать лучшим в автоспорте. Он получил шанс показать себя в соревнованиях Гран Туризмо и вместе с командой испытвает свои силы против лучших гонщиков во всем мире.

Производство и актерский состав Гран Туризмо

Режиссером картины выступил номинант на Оскар Нилл Блумкамп, который стал известен благодаря сценарию к фильму Девятый округ.

Актерский состав трудно назвать звездным, но среди них можно отметить Орландо Блума. Правда, артист из Голливуда взял на себя не главную роль.

Разработкой картины занялись еще в 2013 году, но до 2018-го, кроме сюжета, она не продвинулась. Уже в мае 2022 года началась работа над обновленной картиной. Основной актерский состав был утвержден осенью прошлого года — тогда и начались съемки. Примечательно, что Гран Туризмо снимали в Венгрии, и это заняло всего несколько месяцев.

Отзывы на фильм Гран Туризмо

На агрегаторе Rotten Tomatoes появились первые оценки картины. По состоянию на 9 августа 43 критика из зарубежных изданий поставили картине 58 баллов из 100 возможных.

Отзывы получились довольно смешанными:

Не чемпион мира, но явно претендент.

В фильме затронуты многие аспекты жизни, большие и малые, и Бломкамп поддерживает бодрый темп.

Гран Туризмо интересен тем, что быстро отходит от своих видеоигровых истоков, а затем превращается в стандартный фильм о гоночных автомобилях.

Зрелищный и увлекательный гоночный фильм.

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