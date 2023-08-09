В Україні вийшов у прокат унікальний фільм Гран Туризмо. Картина сподобається любителям як перегонів, так і відеоігор, а багатьох підкупить Орландо Блум, якого також показали в картині. Саме час розібратися, що це за фільм і чи варто на нього піти.

Усе, що відомо про фільм Гран Туризмо – далі в матеріалі.

Сюжет Гран Туризмо

Це американський спортивний фільм, заснований на однойменній грі Gran Turismo, що завоювала серця тисяч гонщиків по всьому світу. Сюжет частково заснований на реальних подіях і розповість про фана ігрового симулятора, який виграв серію відеозмагань і став одним із найвідоміших професійних автогонщиків.

Головний герой на ім’я Макс Тейлор мріє стати найкращим в автоспорті. Він отримав шанс показати себе у змаганнях Гран Туризмо і разом із командою випробовує свої сили проти найкращих гонщиків у всьому світі.

Виробництво та акторський склад Гран Туризмо

Режисером картини виступив номінант на Оскар Нілл Блумкамп, який став відомим завдяки сценарію до фільму Дев’ятий округ.

Акторський склад важко назвати зірковим, але серед них можна відзначити Орландо Блума. Щоправда, артист із Голлівуду взяв на себе не головну роль.

Розробкою картини зайнялися ще 2013 року, але до 2018-го, окрім сюжету, вона не просунулася. Уже в травні 2022 року почалася робота над оновленою картиною. Основний акторський склад був затверджений восени минулого року – тоді й почалися знімання. Примітно, що Гран Туризмо знімали в Угорщині, і це зайняло всього кілька місяців.

Відгуки на фільм Гран Туризмо

На агрегаторі Rotten Tomatoes з’явилися перші оцінки картини. Станом на 9 серпня 43 критики із зарубіжних видань поставили картині 58 балів зі 100 можливих.

Відгуки вийшли досить змішаними:

Не чемпіон світу, але явно претендент.

У фільмі порушено багато аспектів життя, великих і малих, і Бломкамп підтримує бадьорий темп.

Гран Туризмо цікавий тим, що швидко відходить від своїх відеоігрових витоків, а потім перетворюється на стандартний фільм про гоночні автомобілі.

Видовищний і захопливий гоночний фільм.

Для тих, хто хоче подивитися щось нове найближчими місяцями, Факти ICTV склали список із 10 очікуваних серіалів осені 2023 року, які точно варті вашої уваги. У списку є роботи на будь-який смак – від моторошних історій до мультфільму від творців Сімпсонів.