В Нью-Йорке на самом масштабном фестивале комиксов и косплея Comic Con воссоединились актеры из серии фильмов Назад в будущее — Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс, сыгравшие доктора Эммета Брауна и Марти МакФлая.

Прошло практически 40 лет после выхода научно-фантастической фэнтези-саги Назад в будущее. И вот актеры встретились, чтобы поговорить о своих приключениях и присоединиться к дискуссии о кинотрилогии.

Выйдя на сцену перед тысячами фанатов, 61-летний канадско-американский актер Майкл рассказал, как он и 83-летний Кристофер впервые встретились.

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— Лучшей частью этого фильма была работа с Крисом, — сказал он, добавив, что тот просто гений.

Здоровье Майкла было предметом беспокойства многих фанатов с тех пор, как в 1991 году ему поставили диагноз болезни Паркинсона.

Было очевидно, что дегенеративное заболевание сказывается на теле актера, поскольку он шатался, когда шел по сцене Comic Con.

Но, несмотря на скованность и медлительность в движениях, Майкл оказался в хорошем настроении, приветствуя тысячи поклонников, которые аплодировали ему и Кристоферу Ллойду стоя.

Пара также разделила искренние объятия. Ллойд держал своего друга, когда тот сгорбился в его объятиях.

В прошлый раз актеры встречались на вечернем шоу Джимми Киммела в 2015 году.