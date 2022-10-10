У Нью-Йорку на наймасштабнішому фестивалі коміксів і косплея Comic Con возз’єдналися актори із серії фільмів Назад у майбутнє – Крістофер Ллойд і Майкл Джей Фокс, які зіграли доктора Еммета Брауна і Марті МакФлая.

Минуло майже 40 років після виходу науково-фантастичної фентезі-саги Назад у майбутнє. І ось актори зустрілися, щоб поговорити про свої пригоди і приєднатися до дискусії про кінотрилогію.

Вийшовши на сцену перед тисячами фанатів, 61-річний канадсько-американський актор Майкл розповів, як він і 83-річний Крістофер вперше зустрілися.

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– Кращою частиною цього фільму була робота з Крісом, – сказав він, додавши, що той просто геній.

Здоров’я Майкла було предметом занепокоєння багатьох фанатів відтоді, як в 1991 році йому поставили діагноз хвороби Паркінсона.

Було очевидно, що дегенеративне захворювання позначається на тілі актора,оскільки він хитався, коли йшов по сцені Comic Con.

Але, незважаючи на скутість і повільність в рухах, Майкл був в гарному настрої, вітаючи тисячі шанувальників, які аплодували йому і Крістоферу Ллойду стоячи.

Пара також розділила щирі обійми. Ллойд тримав свого друга, коли той згорбився в його обіймах.

Минулого разу актори зустрічалися на вечірньому шоу Джиммі Кіммела в 2015 році.