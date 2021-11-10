Американские еженедельный журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года и показал обложку с ним.

Титул Самого сексуального мужчины 2021 года среди людей достался актеру и продюсеру Полу Радду.

52-летний актер играл мужа Фиби в культовом сериале Друзья, также он звезда серии фильмов Marvel Человек-муравей.

Журнал описывает его как приветливого, доброго, трудолюбивого и примерного семьянина.

Несмотря на то, что Радд является довольно популярным актером, он говорит, что лучше всего чувствует себя дома в кругу семьи — женой Джули Йегер и их детьми: сыном Джеком и дочерью Дарби.

— Когда я думаю о себе, то в первую очередь — как о муже и об отце. Когда не работаю, то просто гуляю с семьей. Мне это нравится больше всего, — сказал Пол.

Именно Джулии он первой сообщил о своем новом титуле.

— Она была ошеломлена. Но вы знаете, при этом она мило отреагировала. После некоторого хихиканья и шока она сказала: О, они все поняли, — поделился Радд.

Пол ожидает, что теперь, когда он стал самым сексуальным мужчиной 2021 года, то его жизнь изменится.

— Я надеюсь, что теперь меня пригласят на ужин с Джорджем Клуни, Бредом Питтом и Майклом Джорданом, — сказал актер.

Напомним, что в 2020 году по версии журнала People самым сексуальным мужчиной стал актер Майкл Джордан. В 2019 году это звание досталось певцу Джону Ледженду, а в 2018 — актеру Идрису Эльбе.