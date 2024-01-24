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Лучше оригинала: участник Kalush Orchestra перепел песню Yaktak для Нацотбора

24 января 2024, 19:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тимофій Музичук

Участник группы Kalush Orchestra, сопилкар Тимофей Музычук перепел песню исполнителя Yaktak для Нацотбора на Евровидение 2024. Пользователей впечатлило его исполнение трека LaLaLa.

Сопилкар из Kalush Orchestra перепел песню Yaktak для Нацотбора

В Instagram Kalush Orchestra опубликовали видео, на котором Тимофей Музычук исполнил кавер на песню LaLaLa. Исполнил он ее в своем стиле, добавив сопилку.

Пользователи сети оценили его версию трека, а некоторые даже отметили, что звучит она лучше оригинала.

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  • Почему в вашем исполнении это звучит лучше? Вам нужно было петь эту песню.
  • Еще лучше оригинала.
  • Ваш вариант мне больше нравится.
  • Ого, это круто звучит.
  • Умопомрачительно, — пишут в комментариях под видео.

Напомним, Yaktak является одним из финалистов Нацотбора на Евровидение 2024. За право представлять Украину на конкурсе борются 11 участников.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Yaktak рассказал о конкурсной песне LaLaLa, своей цели на Евровидении 2024 и почему хочет оказаться на сцене в Швеции.

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Фото: Тимофей Музычук

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