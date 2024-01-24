Учасник гурту Kalush Orchestra, сопілкар Тимофій Музичук переспівав пісню виконавця Yaktak для Нацвідбору на Євробачення 2024. Користувачів вразило його виконання треку LaLaLa.

Сопілкар із Kalush Orchestra переспівав пісню Yaktak для Нацвідбору

В Instagram Kalush Orchestra опублікували відео, на якому Тимофій Музичук виконав кавер на пісню LaLaLa. Виконав він її у своєму стилі, додавши сопілку.

Користувачі мережі оцінили його версію треку, а деякі навіть зазначили, що звучить вона краще за оригінал.

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Чому у вашому виконанні це звучить краще? Вам потрібно було співати цю пісню.

Ще краще за оригінал.

Ваш варіант мені більше подобається.

Ого, це круто звучить.

Запаморочливо, – пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, Yaktak є одним із фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024. За право представляти Україну на конкурсі борються 11 учасників.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Yaktak розповів про конкурсну пісню LaLaLa, свою мету на Євробаченні 2024 і чому хоче опинитися на сцені у Швеції.

Фото: Тимофій Музичук