Певец Yaktak, настоящее имя которого Ярослав Карпук, является одним из 11 финалистов Нацотбора на Евровидение 2024. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV музыкант рассказал, почему хочет представлять Украину на конкурсе, о написании трека для него и как реагирует на хейт. Также он признался, кого считает своим самым большим конкурентом.

Эксклюзивное интервью с Yaktak

— Почему решили пойти на Нацотбор и для чего вам Евровидение? Давно ли вынашивали идею участия в конкурсе?

— Я смотрел Евровидение с самого детства. И когда мы с мамой до ночи сидели у телевизора, болели, голосовали, я мечтал, что когда-то и я смогу стоять на той сцене и представлять свою страну.

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Поэтому Евровидение — это мечта моего детства, и я стараюсь сделать все, чтобы она осуществилась.

— Какой месседж хотите донести миру со сцены?

— LaLaLa — очень зажигательный трек. Я старался вложить туда все свои силы, энергию, драйв, чтобы действительно разорвать сцену Евровидения. Даже в такое сложное для нас время я хочу очень мощно представить Украину, показать наш огонь, наш украинский дух.

— Хочу, чтобы вся Европа пела LaLaLa и знала, что это украинский трек.

— Как вы создавали песню LaLaLa?

— Я писал демо сам. Не скажу, что песня создана на реальных событиях, но вдохновлялся все равно историей из собственной жизни. Аранжировку мы делали с моим саунд-продюсером Стасом Черным. Он меня чувствует и понимает, чего я хочу. Вместе мы сделали этот саксофон. Затем снимали клип. Съемки проходили в Киеве и длились два дня. Было очень холодно, но мы справились.

— Трек для Нацотбора отличается от привычного лирического репертуара Yaktak. Почему решили предстать в таком амплуа?

— Этот трек сделан специально для Евровидения. Многие говорят, что надо было идти с Уночі или Погляд. Я очень люблю эти песни, писал их всей своей душой, в них весь я, но понимаю, что эти треки для нас, мы их чувствуем, потому что там есть наши мысли, реальность, нерв. Европейцам эти треки не были бы близки.

— Я хотел, чтобы мою песню знали во всем мире, чтобы ее могли петь люди разных национальностей. LaLaLa — это универсальная фраза, которую может спеть каждый немец, итальянец, поляк или испанец. Поэтому именно эта песня.

— Отслеживаете ли вы реакции на свою конкурсную песню? Как реагируете на хейт?

— Я хорошо отношусь к конструктивной критике, когда действительно есть что почитать, когда есть советы. Сколько людей — столько мнений. Но когда просто пишут какие-то оскорбления, на такое не обращаю внимание.

— Кто для вас главный конкурент в Нацотборе? Чья песня больше всего нравится?

— Все участники очень классные, с крутыми треками, но я не думаю о конкуренции, стараюсь думать о себе, о своем выступлении.

Сравниваю себя с собой вчерашним, или месяц назад, или полгода. Потому что я когда смотрю на других, нахожу в себе миллион минусов. Это не мотивирует. Поэтому я стараюсь фокусироваться только на себе.

— Не все артисты после Евровидения “взлетали”. Не боитесь погасить свою звезду?

— Я не иду на Евровидение, чтобы пропиариться или “взлететь”. Это не моя цель. Как я говорил ранее, Евровидение — это моя детская мечта, поэтому я постараюсь сделать от себя все возможное, чтобы круто выступить на Нацотборе и поехать представлять Украину.

— Результат в Нацотборе формирует оценка зрителей и жюри. Чье мнение для вас будет важнее во время оценивания?

— Мне важно мнение обеих сторон. Я очень уважаю жюри. Это эксперты, которые имеют невероятный опыт в этой сфере, в музыке в целом, и они могут посоветовать много полезного и ценного. Люди — это то, ради чего я пишу треки. И когда они отзываются в сердцах многих — я бесконечно счастлив.