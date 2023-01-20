В финале романтического реалити Холостяк 2022 Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. В пост-шоу пара рассказала, как развивались их отношения после проекта, и вместе ли они после Холостяка.

– Наша история любви продолжилась после проекта, но не надолго. До начала полномасштабной войны мы решили разойтись, – отметила Катя.

Инициатором разрыва с Топольским стала Катя, хотя к тому моменту они оба уже понимали, что решение нужно принять.

— У нас оказались разные представления об отношениях и ролях мужчины и женщины. С этим невозможно строить отношения. У меня были ожидания и представления, каким должен быть мужчина возле меня. Для меня базовые проявления мужчины в отношениях – это забота, инициативность, ухаживание, заинтересованность. В наших отношениях я этого не ощутила. Мне стало дискомфортно, и мои чувства начали разрушаться. Мы пытались найти общий язык, но ничего не получилось, — добавила Катя.

По словам Топольского, ему не хватило в отношениях страсти.

Сейчас смотрят

– Такие моменты меня стимулируют как мужчину что-то делать, – добавил он.

Алекс признал, что после проекта думал, как могли бы сложиться его отношения с Сашей Мудрой. Это также могло стать одной из причин, почему его отношения с Катей не развивались.

В финале Холостяка было две претендентки на сердце Алекса Топольского – Катя Лозовицкая и Саша Мудрая.

Катю считали фавориткой еще с первого выпуска Холостяка. Перед знакомством она передала Топольскому коробку со своей бумажной копией и предложила выбрать наряды для первой вечеринки.

На проекте отношения пары развивались стремительно – Алекс и Катя катались на байках по пустыне, покоряли сноуборд, делали первые татуировки, спускались с водопадов и даже успели посетить ЗАГС.