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С этим невозможно строить отношения: почему Катя бросила Топольского после Холостяка

20 января 2023, 21:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи разом Алекс Топольський і Катя Лозовицька після Холостяка 12

В финале романтического реалити Холостяк 2022 Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. В пост-шоу пара рассказала, как развивались их отношения после проекта, и вместе ли они после Холостяка.

– Наша история любви продолжилась после проекта, но не надолго. До начала полномасштабной войны мы решили разойтись, – отметила Катя.

Инициатором разрыва с Топольским стала Катя, хотя к тому моменту они оба уже понимали, что решение нужно принять.

— У нас оказались разные представления об отношениях и ролях мужчины и женщины. С этим невозможно строить отношения. У меня были ожидания и представления, каким должен быть мужчина возле меня. Для меня базовые проявления мужчины в отношениях – это забота, инициативность, ухаживание, заинтересованность. В наших отношениях я этого не ощутила. Мне стало дискомфортно, и мои чувства начали разрушаться. Мы пытались найти общий язык, но ничего не получилось, — добавила Катя.

По словам Топольского, ему не хватило в отношениях страсти.

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– Такие моменты меня стимулируют как мужчину что-то делать, – добавил он.

Алекс признал, что после проекта думал, как могли бы сложиться его отношения с Сашей Мудрой. Это также могло стать одной из причин, почему его отношения с Катей не развивались.

В финале Холостяка было две претендентки на сердце Алекса Топольского – Катя Лозовицкая и Саша Мудрая.

Катю считали фавориткой еще с первого выпуска Холостяка. Перед знакомством она передала Топольскому коробку со своей бумажной копией и предложила выбрать наряды для первой вечеринки.

На проекте отношения пары развивались стремительно – Алекс и Катя катались на байках по пустыне, покоряли сноуборд, делали первые татуировки, спускались с водопадов и даже успели посетить ЗАГС.

– Помнишь, я говорил, что забыл и не знаю, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это. Это то, что я чувствую к тебе. Я верю в то, что это чувство взаимно и сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой, — сказал Топольский Кате в финале и подарил кольцо.

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Алекс Топольский Екатерина Лозовицкая Холостяк
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