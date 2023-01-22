Финалистка Холостяка 12 Александра Мудрая закрутила роман с американцем.

По словам другой участницы проекта Виктории Варлей, которая сейчас является подругой Мудрой, отношения у возлюбленных начались до начала полномасштабной войны. Именно он помогал Саше выехать из Украины.

— Ее сердце занято. У нее есть парень. Он американец. Я его видела, мы знакомы. Он ее старше, где-то мой сверстник. Классный очень. Мы вместе ходили в музей здесь в Майами, потом ходили в ресторан. И потом они приезжали ко мне здесь на пляж, мы сидели с моей собакой, — поделилась Варлей.

Как познакомились — Вика не знает. Предполагает — возможно через интернет.

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Отметила Варлей и его щедрость, вспомнив, как все вместе они были в заведении.

— Мы когда сидели в ресторане, он заказал все, что было в меню и заплатил. Классный парень… Я хочу, чтобы они поженились. Саша в этих отношениях босс, это 100%. Он исполняет ее капризы, — рассказала Вика.

Мудрая пока что своих отношений не раскрывала.

Сама же Варлей после проекта вышла замуж за бизнесмена, которого зовут Петр.

Фото: Александра Мудрая