Коты-людоеды спасают этот тоскливый фильм: рецензия на фильм Марвелы

В украинский прокат вышла новая лента производства Marvel Studios под названием Марвелы от американки Нии ДаКосты. В целом это уже 33-й фильм в киновселенной Marvel, несмотря на то, что общественный интерес к таким лентам уменьшается.

Марвелы — это самый короткий фильм киновселенной — всего 1 час и 45 минут. Он сочетает в себе космические приключения, экшн, намек на комедию и романтику, а еще котов, точнее много котов, которые извергают щупальца и пожирают людей.

Сейчас смотрят

Рецензия на фильм Марвелы

Технически Марвелы — продолжение Капитана Марвел 2019 года, действие которого разворачивается в 1990-х. Но для полного понимания событий этой картины следует пересмотреть сериалы ВандаВижен и Миз Марвел.

В фильме переплетаются судьбы героинь каждой из этих работ: Кэрол Денверс — Капитан Марвел (Бри Ларсон), Камалы Хан — Миз Марвел (Иман Веллани) и Моники Рамбо (Тейона Паррис). Из-за действий злодейки Дар-Бен (Зейв Эштон) из народа Кри они меняются местами в пространстве, когда применяют свои суперспособности.

В первом появлении в фильме Денверс она проводит время со своей кошкой Гусей на космическом корабле и пытается вернуть память после событий фильма Капитан Марвел. Хан дома рисует комиксы и мечтает о встрече со своим кумиром Капитаном Марвел, а Рамбо работает на космической станции вместе с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).

Параллельно Дар-Бен находит древний браслет. По какой-то причине в результате действий злодейки в космосе наблюдаются необычные аномалии. И, чтобы выяснить их причину, Фьюри отправляет Денверс и Рамбо. После того как они касаются этой аномалии, их силы переплетаются.

Параллельно злодейка Дар-Бен стремится найти второй браслет и поквитаться с Капитаном Марвел. Собственно это и есть вся завязка, вокруг которой вращается скупой сюжет ленты.

Если в некоторых предыдущих работах Marvel Studios пытались исследовать какие-то важные темы вроде расизма, жестокого обращения с животными или гендерного равенства, то здесь просто решили не углубляться и сосредоточиться на теме добра и зла. Или же просто компенсировать это актерским составом из представительниц разных меньшинств.

Сценарий напоминает какие-то обрезки недоеденного яблока: события переполнены и не завершены, персонажи не раскрыты — сплошное “галопом по Европам”. Фильм пропитан компьютерной графикой, хаосом и не содержит убедительной эмоциональности, хотя в нем есть сцена героического самопожертвования.

За весь фильм можно выделить лишь две более-менее вменяемые сцены. Первая, когда трио прибывает на странную планету, где все разговаривают песнями. Это вызывает улыбку, напомнив о Болливуде. Правителем этой планеты является принц Ян, которого сыграл звезда корейского кино и фильма Паразиты Пак Со Джун. А еще он оказывается де-факто мужем Капитана Марвел, с которым у нее как бы фиктивный союз. Их танец является одним из лучших моментов фильма.

Второй эпизод, от которого не оторваться, — с участием кошки Гуси, которая выпускает изо рта гигантские щупальца. В кульминации на космическом корабле вылупляется множество котят со щупальцами, и они пожирают, чтобы потом выплюнуть в безопасном месте, весь экипаж космического корабля. Таким образом это кошачье “стадо” поможет всем безопасно эвакуироваться.

Марвелы — далеко не лучший фильм киновселенной Marvel да еще и с банальным сюжетом о злодейке, которая стремится отомстить и захватить весь мир. Это же было уже? Марвелы больше похож на набор идей, которые должны сочетаться, но в совокупности выглядят не очень.

Эта спешка не оставляет времени на исследование самих персонажей, например в начале мы видим, как Денверс пытается вернуть память. Так вот, это все. Пытается, и режиссер как бы говорит: хорошая девочка, старайся дальше.

Что происходит с половиной второстепенных персонажей — это тайна ДаКосты. Возможно, будет развивать эти пробелы в следующих франшизах. Марвелы — это фильм без достойной истории и похож на несколько последних частей киновселенной, за исключением третьей части Стражей галактики, которая получилась действительно замечательной.

Фото: Marvel Studios