Коти-людожери рятують цей млосний фільм: рецензія на фільм Марвели

В український прокат вийшла нова стрічка виробництва Marvel Studios під назвою Марвели від американки Нії ДаКости. Загалом це вже 33-й фільм у кіновсесвіті Marvel, попри те, що суспільний інтерес до таких стрічок зменшується.

Марвели – це найкоротший фільм кіновсесвіту – лише 1 година та 45 хвилин. Він поєднує в собі космічні пригоди, екшн, натяк на комедію та романтику, а ще котів, точніше багато котів, які вивергають щупальця та пожирають людей.

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Рецензія на фільм Марвели

Технічно Марвели є продовженням Капітана Марвел 2019 року, дія якого розгортається у 1990-х. Але для повного розуміння подій цієї картини слід переглянути серіали ВандаВіжен та Міз Марвел.

У фільмі переплітаються долі героїнь кожної з цих робіт: Керол Денверс – Капітан Марвел (Брі Ларсон), Камали Хан – Міз Марвел (Іман Веллані) та Моніки Рамбо (Тейона Парріс). Через дії лиходійки Дар-Бен (Зейв Ештон) із народу Крі вони міняються місцями у просторі, коли застосовують свої суперздібності.

Під час першої появи у фільмі Денверс вона проводить час зі своєю кішкою Гусею на космічному кораблі та намагається повернути пам’ять після подій стрічки Капітан Марвел. Хан вдома малює комікси та мріє про зустріч зі своєю кумиркою Капітаном Марвел, а Рамбо працює на космічній станції разом із Ніком Ф’юрі (Семюел Л. Джексон).

Паралельно Дар-Бен знаходить стародавній браслет. З якоїсь причини внаслідок дій лиходійки у космосі спостерігаються незвичні аномалії. І, щоб з’ясувати їхню причину, Ф’юрі відправляє Денверс та Рамбо. Після того як вони торкаються цієї аномалії, їхні сили переплітаються.

Паралельно лиходійка Дар-Бен прагне знайти другий браслет та поквитатися із Капітаном Марвел. Власне, це і є вся зав’язка, довкола якої обертається скупий сюжет стрічки.

Якщо у деяких попередніх роботах Marvel Studios намагалися досліджувати якісь важливі теми на кшталт расизму, жорстокого поводження з тваринами чи гендерної рівності, то тут просто вирішили не заглиблюватися і зосередитися на темі добра та зла. Або ж просто компенсувати це акторським складом із представниць різних меншин.

Сценарій нагадує якісь обрізки недоїденого яблука: події переповнені та не завершені, персонажі не розкриті – суцільне “галопом по Європах”. Фільм просякнутий комп’ютерною графікою, хаосом та не містить переконливої емоційності, хоча у ньому є сцена героїчної самопожертви.

За весь фільм можна виокремити лише дві більш-менш притомні сцени. Перша, коли тріо прибуває на дивну планету, де всі розмовляють піснями. Це дещо змушує усміхнутися та нагадує Боллівуд. Правителем цієї планети є принц Ян, якого зіграв зірка корейського кіно та фільму Паразити Пак Со Джун. А ще він виявляється де-факто чоловіком Капітана Марвел, з яким у неї наче фіктивний союз. Їхній танець є одним із найкращих моментів фільму.

Інший епізод, від якого не відірватися, – за участю кішки Гусі, яка випускає з рота гігантські щупальця. У кульмінації на космічному кораблі вилуплюється безліч кошенят зі щупальцями, і вони пожирають, щоб потім виплюнути у безпечному місці, весь екіпаж космічного корабля. Таким чином це котяче “стадо” допоможе всім безпечно евакуюватися.

Марвели – далеко не найкращий фільм кіновсесвіту Marvel та ще й з банальним сюжетом про лиходійку, яка прагне помститися та захопити весь світ. Це ж було вже? Марвели більше схожий на набір ідей, які мають поєднуватися, але в купі виглядають млосно.

Цей поспіх не залишає часу на дослідження самих персонажів, приміром на початку ми бачимо, як Денверс намагається повернути пам’ять. Так от, оце й все. Намагається, і режисерка ніби каже: хороша дівчинка, намагайся далі.

Що стається з половиною другорядних персонажів – це таємниця ДаКости. Можливо, буде розвивати ці прогалини у наступних франшизах. Марвели – це фільм без гідної історії і схожий на кілька останніх фільмів кіновсесвіту, за винятком третьої частини Вартових галактики, яка вийшла справді чудовою.

Фото: Marvel Studios