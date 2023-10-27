История, снятая одним кадром, о нашей боли и потерянной жизни: рецензия на ШТТЛ

В украинский прокат вышла военная драма совместного производства Украины и Франции ШТТЛ режиссуры Ади Уолтера, которая является его дебютом в полном метре.

В прошлом году лента получила приз зрительских симпатий на Римском международном кинофестивале и участвовала в BFI London Film Festival. В августе ее показали впервые в Украине в рамках Одесского кинофестиваля, который состоялся в Черновцах.

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Этот фильм уникален для нашего кинематографа. Во-первых, он в основном на идише, но украинский язык тоже там присутствует. Но настоящая уникальность в том, что это первая украинская лента, снятая технологией одного кадра. Если вы видели Веревку Альфреда Хичкока, Бердмена Алехандро Гонсалеса Иньярриту или 1917 Сэма Мендеса, то в этой картине тот же монтажный/операторский приемы.

Действие картины начинается за 24 часа до нападения нацистской Германии в рамках операции Барбаросса. В центре — история одного дня и ночи в штетле (еврейском поселении — Ред.) на Львовщине, когда его жителям приходится мириться с советской оккупацией.

В городок Сокаль возвращается парень Мендель (Моше Лобел), который ранее оставил его, чтобы заниматься киноискусством в Киеве. Кино — его самая большая страсть, но он возвращается в родные края, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной Юной (Анисия Стасевич), которая является дочерью раввина. Этот дуэт дополняет юноша-украинец Демьян (Петр Ниньовский). Друзья разрабатывают план побега, ведь Юна должна выйти замуж за ревностного хасида Фоли (Антуан Миллет), который надеется стать следующим раввином и лидером штетла.

В большинстве картин воспоминания показывают в черно-белых тонах, а настоящее — в цвете. Но здесь все наоборот. Объяснение этого приема есть в самом фильме, поэтому, чтобы не раскрывать все карты, советуем быть внимательными во время просмотра.

Прием одного кадра, использованый украинским кинооператором Владимиром Ивановым, бросается в глаза уже с первых кадров, когда Мендель возвращается в штетл и встречает Демьяна. Камера сопровождает героев сквозь толпу и построенный съемочной группой целый городок на Киевщине, в частности рыночную площадь, синагогу, дома и еврейское кладбище. Кстати, после полномасштабного нашествия российской чумы построенное для съемок село также оказалось под частичной оккупацией.

Есть здесь и непримиримость жителей штетла с жизнью с советскими оккупантами. К примеру, в эпизоде, где солдат-коммунист (Александр Иванов) обещает полную свободу в “вольном государстве” товарища Сталина. Или когда хасиды во главе с Фоли призывают владельцев магазинов закрыться на шабат, а советский офицер приказывает им работать.

Кроме того, в картине поднимаются вопросы религии, более того — ее переосмысления. Среди второстепенных героев есть феминистка, которая призывает разрешить женщинам изучать иврит и Тору. На это ей заявляют, что она “сойдет с ума”, как мать Менделя.

ШТТЛ начинается вязко, неторопливо, но столкновение на пути главного героя с другими персонажами и, собственно, его настоящий мотив возвращения производит эффект отдушины. В финале мы видим истинную радость, когда друзья мечтают о светлом будущем, они счастливы и страстно жаждут жить, пока не наступит рассвет.

Даже если отбросить то, что действие происходит 21 июня 1941 года, все равно сидя в кресле перед большим экраном, ты чувствуешь, что здесь что-то не так. Вот-вот случится что-то страшное — неотвратимая трагедия, которая погубит те радостные улыбки и мечты.

Это необычный фильм, но он хороший, несмотря на некоторые недостатки, ведь никто не идеален. Он также о нашей боли. Финальные кадры картины непринужденно возвращают в вечер 23 февраля и утро 24 февраля 2022 года. Ты сразу невзначай вспоминаешь, как прошел твой день перед полномасштабным вторжением россиян. Что важно, достичь такого эффекта не было целью, ведь ленту снимали до большой войны.

Тема Холокоста чрезвычайно сложная, ведь в таких работах всегда много смерти и страданий. Лучшими картинами об этом можно назвать Сына Саула, Список Шиндлера или Пианиста. ШТТЛ — другой. Он не сосредотачивается на ужасах, а показывает жизнь, настоящих людей до трагедии.