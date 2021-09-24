Певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила свою первую песню на украинском языке Подзвони.

По словам Славы, композиция рассказывает о переживаниях героини после выхода из любовного треугольника. Девушка пытается отпустить ситуацию, но не может отпустить любовь.

Певица призналась, что перед премьерой песни Подзвони очень волновалась, так как ранее она не выпускала треки на украинском языке.

— Я заслушал эту песню до дыр… Ни одну премьеру не ждала так сильно и волнительно. Моя первая песня на украинском языке… Жду ваши отзывы и комментарии, — написала Слава.

В комментариях поклонники забросали комплиментами новую работу Славы.

Понравилась песня! Драматическая и сильная!

Как круто! До мурашек.

Как же красиво на украинском…

Песня великолепная, как и Слава! Хотелось бы слышать еще больше песен, поэтому творите, у вас это получается.

На украинском, это особенное искусство! Роскошно!

Очень чувственно! Хит моей осени!

На украинском голос звучит завораживающе! Масштабнее! И при этом очень нежно и чувственно!

Одно удовольствие слушать, — пишут в сети.

Напомним, что это третий сольный трек Славы Каминской. На протяжении 15 лет звезда была солисткой группы НеАнгелы вместе с Викторией Смеюхой.

Но в марте 2021 года коллектив прекратил свою деятельность, а женщины начали сольную карьеру.

За это время Слава Каминская уже успела порадовать поклонников треками 911 и Slava Bogu.