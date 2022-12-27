Письмо принцессы Дианы с небрежно нацарапанными подписями юных принцев Уильяма и Гарри выставлено на аукцион за 18 тыс. фунтов стерлингов (более $20 тыс.).

Написанная от руки записка принцессы заключалась в том, чтобы поблагодарить сержанта полиции Джорджа Пламба за демонстрацию мотоцикла на вечеринке по случаю дня рождения Уильяма.

Мальчики, которым тогда было семь и четыре года, добавили свои имена внизу.

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Письмо датировано 21 июня 1989 года и написано на бланке Кенсингтонского дворца.

— Дорогой сержант Пламб, вы и ваша команда были так любезны, что пришли сюда сегодня, в день рождения Уильяма — я не могу передать вам, какое удовольствие доставила выставка всем этим маленьким человечкам и их матерям! Я знаю, насколько вы все сейчас заняты, поэтому для нас еще больше значило, что вы и мальчики-мотоциклисты смогли принять участие в праздновании дня рождения! Это наша самая большая благодарность. Искренне ваша Диана, Уильям, Гарри, — говорится в нем.

Письмо покинуло поместье сержанта Пламба шесть лет назад, когда его купил частный коллекционер. Сейчас оно снова продается на аукционе, который состоится 10 января.