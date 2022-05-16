Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отрицает возможность проведения Евровидения 2023 не в Украине.

– Сам конкурс будет в Украине. Ибо кто-то начинает говорить: А давайте искать запасные площадки. Нет, это 100%. Где именно, в отстроенном Мариуполе или каком-нибудь другом месте, я думаю коллеги будут советоваться, потому что общество у нас толерантное. Этот вопрос в ближайшее время будем обсуждать, – сказал он.

Также Ткаченко прокомментировал скандал из-за решения украинского жюри, которое поставило Польше и Литве ноль баллов.

– Все действительно очень сильно концентрируются на решении этого жюри. Да, это очень неприятный инцидент. Члены жюри повели себя немного некорректно по отношению к нашим друзьям. Но это песенный конкурс, Суспільний мовник выбирал этих членов жюри и должен соблюдать определенный принцип независимости. Думаю, что уроки на будущее другие члены жюри учтут, – сказал Ткаченко.

Также Александр Ткаченко отметил, что победа Украины на Евровидении является очень важной, поскольку сейчас нам нужно изрядно продвигать нашу культуру.

— Ни на Каннском фестивале, ни на Евровидении Россия официально не представлена, и нам важно использовать эти возможности для того, чтобы продвигать нашу культуру, наследие, наши достижения. Равно как и наши артисты сейчас активно заменяют российских официальных артистов на многих площадках в Европе. Это время для того, чтобы мы подчеркнули на важности украинской культуры, в том числе и потому, что Путин воюет именно против нее, против нашей идентичности, — добавил он.