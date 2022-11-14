Артист Андрей Данилко рассказал, общается ли с кем-то из российских коллег и могла бы ли певица Алла Пугачова сделать больше, чем просто уехать из РФ.

Говорит, сейчас не время, поэтому никакого общения нет. Раньше были просто встречи, но друзей среди российских коллег тоже не было.

— Я жил в Киеве, там появлялся как гость, мне предлагали деньги, я работал за них. Это была работа… Но те люди, которые в то время у меня вызывали доверительное отношение, они такими и остались. Те, которые вызывали обратное, тоже так и есть. Я очень хочу увидеть, как и что после нашей победы они будут говорить, — подчеркнул Андрей.

Упомянул Данилко и уезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина с РФ, однако не знает, могли бы ли они сделать что-то большее для антивоенного движения.

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— Это такие стандартные вопросы. Этим должны заниматься политики. Это артисты, что вы от них требуете? То, что они сделали, сказав свое отношение, реакцию, они ничего не могут изменить. Они наделали себе кучу проблем, тот же Максим, они выехали из страны и пока будет Путин, не смогут туда вернутся. Им было, что терять, — отметил артист.

Говорит, они сделали максимально то, что могли сделать. Другого от них требовать не следует.