Певица Слава Каминская, которая является экс-участницей группы НеАнгелы, перевела свой хит Slava Bogu на украинский язык. Также артистка представила видео.

Певица длительное время думала, уместно ли сейчас выпускать такую веселую композицию, которая была готова еще зимой. Победило желание поддержать народный дух и подарить обществу немного утешения в трудный период.

Слава объяснила свое решение перевести трек на украинский тем, что ее часто спрашивают, что делать с теми, кто поет на русском, а также о ее отношении к языку врага в песнях.

— Считайте этот трек моим развернутым комментарием — если слушать внимательно, там есть все, что я хотела бы высказать на эту тему, — подчеркнула Каминская.

Также она обратилась к хейтерам, посоветовав им сменить “диету” и перестать питаться негативом. Она посоветовала им поддерживать друг друга и артистов, ведь сейчас всем одинаково сложно.

Напомним, ранее Слава Каминская попала в скандал из-за русского языка. В Instagram исполнительница опубликовала скриншот 10 статьи Конституции Украины, в которой говорится, что в стране государственный язык – украинский, но можно использовать русский и другие языки нацменьшинств.

Пользователи сети накинулись на Славу, напомнив ей, кто развязал полномасштабную войну в Украине, ежедневно принося нашей стране множество горя.

Каминская быстро в комментариях дала отпор, заявив, что этому языку ее учили в детском садике. Также она сказала, что общалась раньше на русском и будет продолжать это делать.