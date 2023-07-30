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Мода

Магазины Zara, Pull&Bear, Bershka и другие могут вернуться в Украину осенью

30 июля 2023, 19:53
Юлия Захарченко редактор ленты
Магазины Zara, Pull&Bear, Bershka и другие могут вернуться в Украину осенью
Источник: Pexels

Магазины Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque могут вернуться в Украину. Международный ритейлер одежды Inditex Group, который владеет этими брендами, вероятно, осенью уже возобновит работу на рынке.

Об этом сообщил глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин. По его словам, организация начала заниматься возвращением международного бизнеса в Украину. Среди них — владелец крупных сетей магазинов Inditex, которые продают одежду.

— Компания Inditex уже не видит большой угрозы. На наш рынок могут вернуться уже осенью, — утверждает Гаврюшин.

По его мнению, когда компания Inditex вернется на украинский рынок, вероятно, осенью, тогда это будет иметь значительное социальное, политическое, экономическое значение. Глава УСТЦ считает, что это станет сигналом для крупных компаний, что в Украине есть возможность работать безопасно.

Испанская компания Inditex Group перестала работать в Украине после полномасштабного вторжения РФ. До 24 февраля 2022 года здесь функционировало около 65 магазинов в восьми городах.

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Война в Украине магазин Магазини Одяг
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