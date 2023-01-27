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Как заказать H&M в Украину 2023: инструкция

27 января 2023, 18:51 Анна Голишевская

До полномасштабного вторжения России в Украину одежду H&M можно было купить на официальном сайте или магазинах во многих городах страны. Однако пока известный бренд не обслуживает клиентов в Украине. Как заказать H&M в Украину – читайте в материале.

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Как заказать H&M в Украину: способы

Стилист Анна Павленко отмечает, что лучший способ покупки одежды H&M – через приложение MyMeest. Так заказ придет более или менее быстро. Однако, по ее словам, в основном люди пользуются услугами байеров. Да, вы платите процент за услуги, но это гораздо легче и проще. В общем, для самостоятельных заказов MyMeest – самый действенный способ для онлайн-шопинга.

Как еще можно заказать H&M

Кроме того, можно заказывать вещи из H&M в Украине через услуги Новой почты Глобал. Сервис предоставляет услуги международной доставки и отправки по всему миру. Кстати, по словам эксперта, именно Новой почтой пользуются байеры, когда отправляют вещи в Украину своим заказчикам.

Как заказать H&M в Украину: удобный способ

  1. Для того чтобы заказать одежду, нужно в первую очередь скачать на телефон приложения MyMeest и H&M.
  2. После этого зайдите в H&M и выберите регион другой страны. Удобнее всего – Польшу.
  3. Пройдите регистрацию с подтверждением электронной почты и телефонным номером. Выберите одежду в приложении.
  4. После этого в программе MyMeest пройдите полную регистрацию и выберите категорию Адрес получателя.
  5. В ней вам нужно ввести украинский адрес Новой почты.
  6. В разделе Meest адреса поставьте Польшу.
  7. В приложении H&M выберите способ доставки и введите адрес склада в Польше MyMeest.
  8. Оплатите посылку.
  9. После того, как вашу посылку сформируют и отправят, вам придет на почту сообщение от курьера. В нем будет номер, который нужно зарегистрировать в приложении MyMeest.
  10. Сделайте описание посылки (содержащееся там). Оплатите доставку в приложении и ждите заказа.

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