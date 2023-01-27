Как заказать H&M в Украину: удобный способ

Для того чтобы заказать одежду, нужно в первую очередь скачать на телефон приложения MyMeest и H&M .

После этого зайдите в H&M и выберите регион другой страны. Удобнее всего – Польшу.

Пройдите регистрацию с подтверждением электронной почты и телефонным номером. Выберите одежду в приложении.

После этого в программе MyMeest пройдите полную регистрацию и выберите категорию Адрес получателя.

В ней вам нужно ввести украинский адрес Новой почты.

В разделе Meest адреса поставьте Польшу.

В приложении H&M выберите способ доставки и введите адрес склада в Польше MyMeest.

Оплатите посылку.

После того, как вашу посылку сформируют и отправят, вам придет на почту сообщение от курьера. В нем будет номер, который нужно зарегистрировать в приложении MyMeest.