До полномасштабного вторжения России в Украину одежду H&M можно было купить на официальном сайте или магазинах во многих городах страны. Однако пока известный бренд не обслуживает клиентов в Украине. Как заказать H&M в Украину – читайте в материале.
Как заказать H&M в Украину: способы
Стилист Анна Павленко отмечает, что лучший способ покупки одежды H&M – через приложение MyMeest. Так заказ придет более или менее быстро. Однако, по ее словам, в основном люди пользуются услугами байеров. Да, вы платите процент за услуги, но это гораздо легче и проще. В общем, для самостоятельных заказов MyMeest – самый действенный способ для онлайн-шопинга.
Как еще можно заказать H&M
Кроме того, можно заказывать вещи из H&M в Украине через услуги Новой почты Глобал. Сервис предоставляет услуги международной доставки и отправки по всему миру. Кстати, по словам эксперта, именно Новой почтой пользуются байеры, когда отправляют вещи в Украину своим заказчикам.
Как заказать H&M в Украину: удобный способ
- Для того чтобы заказать одежду, нужно в первую очередь скачать на телефон приложения MyMeest и H&M.
- После этого зайдите в H&M и выберите регион другой страны. Удобнее всего – Польшу.
- Пройдите регистрацию с подтверждением электронной почты и телефонным номером. Выберите одежду в приложении.
- После этого в программе MyMeest пройдите полную регистрацию и выберите категорию Адрес получателя.
- В ней вам нужно ввести украинский адрес Новой почты.
- В разделе Meest адреса поставьте Польшу.
- В приложении H&M выберите способ доставки и введите адрес склада в Польше MyMeest.
- Оплатите посылку.
- После того, как вашу посылку сформируют и отправят, вам придет на почту сообщение от курьера. В нем будет номер, который нужно зарегистрировать в приложении MyMeest.
- Сделайте описание посылки (содержащееся там). Оплатите доставку в приложении и ждите заказа.