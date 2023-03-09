9 марта — День рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. В этот день ему исполнилось бы 209 лет.

Творчество Кобзаря было актуальным все время, даже до появления независимой Украины. Теперь, в условиях войны, многие его работы стали пророческими.

Стихи поэта очень красиво звучат, и их отлично дополняет музыка в качестве сопровождения.

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Топ песен, созданных на стихи Шевченко — далее в материале.

Многие уже знакомы с песней группы Кому вниз — Суботів. Фронтмен группы Андрей Середа подарил ее на день рождения отцу. Артисты умело раскрыли Кобзаря в короткой песне.

Еще одна популярная песня от группы Фата Моргана и Алексея Керекеши — она основана на легендарном сочинении Думы мои, думы мои…

Ожидаемо, в этой подборке есть песня от легендарной группы Тартак. Строчки из стихов Шевченко исполнил Положинский в песне Косарь.

Группа Мандры также успешно исполнила песню Думи мої. Лидер коллектива Сергей Фоменко признался, что в детстве читал этот стих Кобзаря под баян, но получалось очень уныло.

Эта подборка была бы неполноценной, если бы в ней не было легендарного Скрябина. Речь идет о песни Не однаково мені — так передать эмоции точно никто не сможет.

Не стоит забывать о современных музыкантах — Пивоваров с Дорофеевой исполнили стих Думи мої, думи мої под музыку.

Музыкант Сергей Бабкин также хорошо знаком с творчеством Шевченко — он исполнил Заповіт в своем, фирменном стиле.

Март уже идет полным ходом — совсем скоро придет апрель. Средина весны подготовит украинцам огромное количество праздников. К примеру, на средину месяца приходится Пасха, а на последние сутки — Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.