Осень — время кинопремьер. Самое время ознакомиться со списком картин, которые точно стоят внимания. И хотя в условиях войны поход в кинотеатр может быть опасным, это не остановит киноманов.
Самые ожидаемые фильмы этой осени — далее в материале.
Билет в рай
Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединяются для старой доброй романтической комедии. Картина расскажет о разведенной паре, которая попытается вернуть свои отношения.
Премьера запланирована на 21 октября.
Пиноккио
Это классическая картина от Disney + в новой обертке. Без каких-либо новшеств, зрители увидят всеми давно знакомую сказку.
Выход запланирован на 8 сентября на Disney+
Женщина-король
Будущий американский исторический фильм, главную роль в котором сыграет Виола Дэвис. Премьера состоится 16 сентября.
Blonde
Рассказ Эндрю Доминика о жизни Мэрилин Монро с рейтингом уже наделал шума. Ана де Армас играет легенду голливудского экрана, а также, Норму Джин Мортенсен, которая жила вне сцены. В интервью Доминик предупредил, что блондинка сможет влюбить в себя зрителей — это главное предназначение картины.
Релиз — 16 сентября.
Черный Адам
Дуэйн Джонсон в главной роли покажет судьбу предшественника Шазама Закари Леви, Черный Адам просыпается в наши дни ради справедливости во всем мире. Премьера — 21 октября.
Достать ножи 2
Это будущий фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли. Детектив снова берется за дело, чтобы раскрыть загадочное убийство на острове.
Премьера состоится 10 сентября на кинофестивале в Торонто.
Фабельманы
Это будущий фильм американского режиссера Стивена Спилберга. Стивен решил показать свою юность — картина будет биографическим, или просто основанным на основных событиях юности режиссера. Это точно будет самый личный фильм легенды кино.
Релиз запланирован 11 сентября в кинофестивале в Торонто.
Черная пантера: Ваканда навсегда
Это предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics Черной пантере. Скоро зрители увидят новые сражения за Ваканду, которая для все остается лакомым кусочком.
Премьера — 11 ноября.