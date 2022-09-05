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Кино и сериалы

Биография Спилберга, супергерои DC и Marvel: самые ожидаемые фильмы осени 2022

5 сентября 2022, 17:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кіно

Осень — время кинопремьер. Самое время ознакомиться со списком картин, которые точно стоят внимания. И хотя в условиях войны поход в кинотеатр может быть опасным, это не остановит киноманов.

Самые ожидаемые фильмы этой осени — далее в материале.

Билет в рай

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Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединяются для старой доброй романтической комедии. Картина расскажет о разведенной паре, которая попытается вернуть свои отношения.

Премьера запланирована на 21 октября.

Пиноккио

Это классическая картина от Disney + в новой обертке. Без каких-либо новшеств, зрители увидят всеми давно знакомую сказку.

Выход запланирован на 8 сентября на Disney+

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Женщина-король

Будущий американский исторический фильм, главную роль в котором сыграет Виола Дэвис. Премьера состоится 16 сентября.

Blonde

Рассказ Эндрю Доминика о жизни Мэрилин Монро с рейтингом уже наделал шума. Ана де Армас играет легенду голливудского экрана, а также, Норму Джин Мортенсен, которая жила вне сцены. В интервью Доминик предупредил, что блондинка сможет влюбить в себя зрителей — это главное предназначение картины.

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Релиз — 16 сентября.

Черный Адам

Дуэйн Джонсон в главной роли покажет судьбу предшественника Шазама Закари Леви, Черный Адам просыпается в наши дни ради справедливости во всем мире. Премьера — 21 октября.

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Достать ножи 2

Это будущий фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли. Детектив снова берется за дело, чтобы раскрыть загадочное убийство на острове.

Премьера состоится 10 сентября на кинофестивале в Торонто.

Фабельманы 

Это будущий фильм американского режиссера Стивена Спилберга. Стивен решил показать свою юность — картина будет биографическим, или просто основанным на основных событиях юности режиссера. Это точно будет самый личный фильм легенды кино.

Релиз запланирован 11 сентября в кинофестивале в Торонто.

Черная пантера: Ваканда навсегда 

Это предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics Черной пантере. Скоро зрители увидят новые сражения за Ваканду, которая для все остается лакомым кусочком.

Премьера — 11 ноября.

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