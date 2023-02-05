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Я напуган. Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями

5 февраля 2023, 10:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Источник: Depositphotos

Британский актер Кит Харингтон и актриса Роуз Лесли ждут второго ребенка.

Радостной новостью поделился звезда Игры престолов, отметив, что он очень взволнован, поскольку во второй раз ожидания малыша все происходит намного быстрее, нежели первый.

— Я напуган. С первым ребенком ты словно ходишь по облакам и танцуешь по полям маргариток в течение девяти месяцев, ну, по крайней мере, мужчина, — сказал Харингтон.

Кит добавил, что их с Роуз сын еще до конца не понимает, что скоро станет старшим братом.

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— Он пока не понимает этого. Мы пытаемся подготовить его, показываем на животик Роуз и говорим: Мамин ребенок. А он показывает на свой животик и говорит: Мой ребенок, — сказал актер.

Напомним, Кит и Роуз познакомились на съемочной площадке Игры престолов. В 2018 году они заключили брак, а зимой 2021 года впервые стали родителями.

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