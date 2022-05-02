Звезда сериала Игра престолов Роуз Лесли призналась, что ее муж, 35-летний британский актер Кит Харингтон, долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

О пристрастии Харингтона к алкоголю стало известно в 2019 году после окончания съемок сериала, где он исполнил одну из главных ролей Джона Сноу.

По словам Лесли, актер справился с этой проблемой, вступив в общество анонимных алкоголиков.

– Общество анонимных алкоголиков позволило ему почувствовать, что он не одинок, он почувствовал себя услышанным. И если бы не реабилитация, сейчас он был бы совсем в другом состоянии, – рассказала она.

Актриса отметила, что решение о борьбе с зависимостью ее муж принимал сам. Для того, чтобы справиться с проблемой, ему пришлось на год приостановить актерскую карьеру и отправиться в реабилитационный центр.

– Только от него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет остановить его, если он решил что-нибудь сделать. Я не оказываю такого давления. Ответственность за его действия лежит на нем, и я не должна его оберегать, – сказала Лесли.

Проблемы с алкоголем у Кита Харингтона начались на фоне съемок в популярном сериале Игра престолов. Он снимался в ленте 10 лет, и это, по словам актера, стало настоящим испытанием.

Отметим, что Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились в 2018 году после совместной работы на съемках Игры престолов — в сериале они сыграли влюбленных.

Свадьба состоялась в замке предков невесты в Шотландии. В 2020 году у звездных супругов родился сын.